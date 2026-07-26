Telegraph узнала об иранских агентах в Великобритании

Иранский чиновник, цитируемый изданием, заявил: «На данный момент у нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей — они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас». Он также подчеркнул, что для Ирана такие контрабандные маршруты имеют большее значение, чем ракеты.