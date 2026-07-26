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Telegraph узнала об иранских агентах в Великобритании

Согласно информации британской газеты The Telegraph, контролируемая Ираном сеть контрабандистов использует небольшие суда для перевозки «таинственных агентов» в Великобританию, как сообщают иранские источники.

Источник: Reuters

Иранский чиновник, цитируемый изданием, заявил: «На данный момент у нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей — они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас». Он также подчеркнул, что для Ирана такие контрабандные маршруты имеют большее значение, чем ракеты.

Согласно The Telegraph, британские власти, вероятно, уже задерживали людей, связанных с иранской разведкой, при попытке въезда в страну на лодках. Один из британских чиновников отметил, что радикализация иранской диаспоры в Лондоне представляет большую угрозу для национальной безопасности, чем нелегальная миграция.

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