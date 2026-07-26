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В МВД предупредили о мошеннической схеме с «забытой» в банкомате картой

В МВД России предупредили, что мошенники стали использовать схему с «забытой» в банкомате картой.

В МВД России предупредили, что мошенники стали использовать схему с «забытой» в банкомате картой.

«Схема с “забытой” картой: злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством», — рассказали агентству ТАСС в пресс-центре ведомства.

Отмечатся, что после этого к человеку приходит «владелец» карты со свидетелями, обвиняет его в краже и требует «решить вопрос на месте».

В МВД также рассказали о схеме со звонком от лжесотрудника банка, который сообщает о блокировке счетов системой «Антифрод» из-за «подозрения в дропперстве».

Ране московский пенсионер лишился более 20,6 млн рублей, поверив мошенникам, которые использовали технологию подмены изображения во время видеозвонков.