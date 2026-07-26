Bild: жители Германии рассказали, чем их не устраивает Мерц

Свыше 70 процентов граждан Германии, принявших участие в опросе социологического института INSA, выразили недовольство работой Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ, сообщила немецкая газета Bild.
В публикации отмечается, что глава правительства прилагает все усилия, чтобы преодолеть низкий рейтинг одобрения.
«По данным INSA, 75 процентов недовольны его работой, 18 процентов опрошенных удовлетворены», — сказано в материале.
Напомним, ранее немецкое издание NachDenkSeiten написало, что высказывания Фридриха Мерца заставляют задуматься о его пригодности в качестве канцлера. Речь шла о заявлениях политика по поводу конфликта с участием России и возможности победы в нём.
16 июля немецкий ресурс Abgeordnetenwatch обратил внимание, что с момента начала полномочий действующего состава бундестага Мерц не ответил ни на один вопрос, заданный ему пользователями этой платформы.