Уганда выдвинула экс-постпреда страны при ООН на пост главы организации

Отунну начинал дипломатическую карьеру в 1980-х в качестве постоянного представителя Уганды при ООН, предложив закрепившуюся в СБ ООН систему предварительного тайного голосования для выборов в том числе генсека всемирной организации. В разные годы 75-летний Отунну занимал пост заместителя председателя Генассамблеи, спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах, а также главы МИД Уганды.