Уганда выдвинула экс-постпреда страны при ООН на пост главы организации

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Республика Уганда предложила кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН и экс-спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах Олара Отунну на пост главы всемирной организации. Об этом сообщила представитель офиса председателя 80-й сессии Генассамблеи Ла Нейс Коллинз.
«Председатель Генеральной Ассамблеи получила уведомление о выдвижении от Республики Уганда Олары Отунну на пост генерального секретаря», — говорится в распространенном среди журналистов электронном письме Коллинз.
Отунну начинал дипломатическую карьеру в 1980-х в качестве постоянного представителя Уганды при ООН, предложив закрепившуюся в СБ ООН систему предварительного тайного голосования для выборов в том числе генсека всемирной организации. В разные годы 75-летний Отунну занимал пост заместителя председателя Генассамблеи, спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах, а также главы МИД Уганды.