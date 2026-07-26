Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами

Бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР (и Россией как правопреемницей) и Нидерландами. Размер понесенного ущерба Фридман определит во время судебного процесса.