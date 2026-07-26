WSJ: конфликт Ирана и США может затянуться на месяцы

Конфликт между Ираном и Соединёнными Штатами может затянуться на месяцы, пишет The Wall Street Journal.
В статье утверждается, что Вашингтон и Тегеран «продемонстрировали готовность к эскалации», но не способны добиться решающего преимущества одного над другим.
Ранее в Axios писали, что американские военные продолжают готовить планы на случай возможного возобновления масштабных боевых действий против Ирана.
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