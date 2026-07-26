Инфекционист Бодырева: летом ОРВИ могут быть вызваны энтеровирусами

Простудные заболевания чаще ассоциируются с холодным временем года — осенью или зимой, однако ОРВИ может возникнуть и летом.
Об этом в беседе с RT рассказала врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева.
«Хотя пик вирусных респираторных инфекций приходится на холодное время года, заразиться ими можно и летом. Независимо от сезона, в группе риска развития заболевания находятся дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, например с сахарным диабетом», — добавила она.
По словам эксперта, симптомы ОРВИ типичны для любого времени года: среди них насморк, заложенность носа, першение и боль в горле, кашель, повышенная температура тела, общая слабость, головная боль и ломота в теле.
«При этом летом также остаётся риск осложнений ОРВИ, например развитие пневмонии, поэтому, если состояние не улучшается в течение пяти дней, необходимо обратиться к терапевту или педиатру, в зависимости от возраста», — посоветовала собеседница RT.
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Отмечается, что летом ОРВИ могут быть вызваны не только вирусами, циркулирующими круглый год, но и возбудителями, которые особенно активны в тёплое время года, например энтеровирусами.
«Последние передаются не только воздушно-капельным путём, но и через заражённую пищу, воду и руки. Поэтому летом риск заболеть ОРВИ сохраняется не только из-за общения с заражёнными людьми или на фоне переохлаждения, но и, например, при употреблении немытых овощей и фруктов, после купания в загрязнённых водоёмах или через заражённые предметы, допустим, игрушки или посуду», — объяснила Болдырева.
Для лечения вирусных респираторных заболеваний в основном применяются симптоматические препараты, например лекарства для снижения температуры, местные средства, допустим, спреи с солевым раствором для промывания носа, а также обильное питьё, перечислила она.
«Профилактика ОРВИ летом так же важна, как и в другие сезоны. Прежде всего рекомендуется избегать переохлаждения. Так, например, при использовании кондиционера необходимо устанавливать температуру не ниже 22—24 °C. При этом поток воздуха не рекомендуется направлять прямо на себя. Кроме того, для поддержания свежего воздуха и снижения концентрации бактерий и вирусов помещение, где работает кондиционер, желательно проветривать каждые 15—30 минут», — посоветовала инфекционист.
Если кондиционер не используется, необходимо проветривать помещение каждые 1,5—2 часа — это также помогает уменьшить количество болезнетворных микроорганизмов в воздухе, заявила она.
«Также важно соблюдать личную гигиену рук: мыть их после посещения общественных мест и перед едой. Фрукты и овощи перед употреблением следует тщательно промывать под проточной водой. Наряду с этим, в конце лета или начале осени рекомендуется запланировать вакцинацию от гриппа совместно с лечащим врачом. Это позволит организму сформировать факторы иммунной защиты до начала сезона ОРВИ, пик которого обычно приходится на позднюю осень», — заключила врач.
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