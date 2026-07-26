Инфекционист Бодырева: летом ОРВИ могут быть вызваны энтеровирусами

«Профилактика ОРВИ летом так же важна, как и в другие сезоны. Прежде всего рекомендуется избегать переохлаждения. Так, например, при использовании кондиционера необходимо устанавливать температуру не ниже 22—24 °C. При этом поток воздуха не рекомендуется направлять прямо на себя. Кроме того, для поддержания свежего воздуха и снижения концентрации бактерий и вирусов помещение, где работает кондиционер, желательно проветривать каждые 15—30 минут», — посоветовала инфекционист.