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Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Италии

Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион на севере Италии.

Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион на севере Италии.

Об этом пишет Corriere della Sera.

По данным издания, в акции участвовало около 20 тыс. человек. Протестующие бросали камни, фейерверки и коктейли Молотова, а также подожгли четыре полицейские машины.

Силовики применяли против демонстрантов водомёты и слезоточивый газ.

Из-за беспорядков временно было остановлено движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыт один из участков автомагистрали.

Ранее в Риме прошло шествие ультраправых за «ремиграцию».