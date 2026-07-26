Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Италии

Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион на севере Италии.
Об этом пишет Corriere della Sera.
По данным издания, в акции участвовало около 20 тыс. человек. Протестующие бросали камни, фейерверки и коктейли Молотова, а также подожгли четыре полицейские машины.
Силовики применяли против демонстрантов водомёты и слезоточивый газ.
Из-за беспорядков временно было остановлено движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыт один из участков автомагистрали.
Ранее в Риме прошло шествие ультраправых за «ремиграцию».