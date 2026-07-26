Азаров: спецслужбы Запада стоят за перестановками в Минобороны Украины и ВСУ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Спецслужбы США и Великобритании стоят за отставкой главкома ВСУ Александра Сырского и попытками вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010−2014) Николай Азаров.
«Не следует думать, что именно “картонный майдан” на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения прежде всего его кураторы. Я думаю, там совместное руководство. Не думаю, что [президент США Дональд] Трамп лично сидит и размышляет, каких там Драпатых (новый главком ВСУ Михаил Драпатый, назначенный вместо Сырского — прим. ТАСС) поставить или нет. Там есть кому рассуждать, а от Трампа идет общая установка. А уже реализуют эти установки спецслужбы. Они работают очень скоординировано — и англичане, и американцы. Кого им еще привлекать? Ясно, что в основном это американцы и англичане», — сказал он.
14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Сырским. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Первое: Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского. Второй фактор — личная конкуренция: Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг, а Зеленский не терпит соперников.
16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов — 22 июля новым главкомом ВСУ стал Драпатый. Однако участники «картонного майдана» по-прежнему требуют восстановить Федорова в должности.