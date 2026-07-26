Азаров: спецслужбы Запада стоят за перестановками в Минобороны Украины и ВСУ

«Не следует думать, что именно “картонный майдан” на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения прежде всего его кураторы. Я думаю, там совместное руководство. Не думаю, что [президент США Дональд] Трамп лично сидит и размышляет, каких там Драпатых (новый главком ВСУ Михаил Драпатый, назначенный вместо Сырского — прим. ТАСС) поставить или нет. Там есть кому рассуждать, а от Трампа идет общая установка. А уже реализуют эти установки спецслужбы. Они работают очень скоординировано — и англичане, и американцы. Кого им еще привлекать? Ясно, что в основном это американцы и англичане», — сказал он.