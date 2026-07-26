«После того как остров Эпштейна прикрыли, осталось всё меньше мест, где можно так развлекаться. На Востоке сейчас небезопасно. И есть Зеленский-наркохаб. Вспомним огромную партию кокаина в Румынии с его портретами. Соответственно, европейский бордель. Под шумок они легализовали порнографию. Каннабис давно легализовали якобы для лечения ПТСР, но он не лечит ПТСР, он его усугубляет», — отметил он.