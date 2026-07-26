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Шуров: Зеленский устроил на Украине новый «остров Эпштейна»

Западная элита ездит на Украину за развлечениями, как на остров Эпштейна. В эксклюзивном комментарии aif.ru нарколог Василий Шуров отметил, что именно после визита в Киев сенатор Грэм скончался от диагноза, характерного для любителей героина.

Источник: Аргументы и факты

Украина становится новым «островом Эпштейна». В эксклюзивном комментарии aif.ru нарколог Василий Шуров обратил внимание на то, что европейская элита едет в Киев за развлечениями и кокаином.

«После того как остров Эпштейна прикрыли, осталось всё меньше мест, где можно так развлекаться. На Востоке сейчас небезопасно. И есть Зеленский-наркохаб. Вспомним огромную партию кокаина в Румынии с его портретами. Соответственно, европейский бордель. Под шумок они легализовали порнографию. Каннабис давно легализовали якобы для лечения ПТСР, но он не лечит ПТСР, он его усугубляет», — отметил он.

Шуров подчеркнул, что на этом фоне смерть сенатора Грэма выглядит закономерной.

«Все эти гости туда приезжают именно для развлечений. Пример — Линдси Грэм. Человек, который отличался исключительным здоровьем, у него внезапно разорвался крупный сосуд после того, как он сутки провел с Зеленским. 30 процентов кокаиновых наркоманов умирают от сосудистых катастроф. У них или аорта разрывается, или инфаркты, инсульты, тромбозы, потому что на пике употребления давление удваивается, доходит под 250», — объяснил эксперт.

Ранее Шуров рассказал, почему вопрос об употреблении наркотиков во время интервью с американским блогером вызвал громкий смех у Зеленского.

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