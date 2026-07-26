Кузнецова: более 50 украинских детей погибло на заминированных ВСУ территориях

Из-за установленных ВСУ на приграничных территориях мин погибли более 50 украинских детей, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибли на этих подрывах на их территории», — сказала она ТАСС.
Кроме того, по её словам, более 120 детей пострадали.
Кузнецова добавила, что на подрывах украинских противопехотных мин в России ранения получили более 15 детей.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Запорожской области Юлия Сажаева заявила, что в регионе с начала СВО в результате атак ВСУ погиб 21 ребёнок.