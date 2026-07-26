Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кузнецова: более 50 украинских детей погибло на заминированных ВСУ территориях

Из-за установленных ВСУ на приграничных территориях мин погибли более 50 украинских детей, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Из-за установленных ВСУ на приграничных территориях мин погибли более 50 украинских детей, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибли на этих подрывах на их территории», — сказала она ТАСС.

Кроме того, по её словам, более 120 детей пострадали.

Кузнецова добавила, что на подрывах украинских противопехотных мин в России ранения получили более 15 детей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Запорожской области Юлия Сажаева заявила, что в регионе с начала СВО в результате атак ВСУ погиб 21 ребёнок.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше