«Вернуться к Стамбульской формуле 2.0»: Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели личную встречу в Омске 25 июля. Они обсудили, в том числе, украинское урегулирование. По мнению Касым-Жомарта Токаева, Москва и Киев могли бы вернуться к Стамбульским соглашениям. Эту формулу он обсудил с Владимиром Путиным.