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«Вернуться к Стамбульской формуле 2.0»: Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине

Президент Казахстана Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели личную встречу в Омске 25 июля. Они обсудили, в том числе, украинское урегулирование. По мнению Касым-Жомарта Токаева, Москва и Киев могли бы вернуться к Стамбульским соглашениям. Эту формулу он обсудил с Владимиром Путиным.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», — прокомментировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана уточнил, что эти шаги могли бы контролироваться «великими державами». В том числе, гарантии в таком случае предоставили бы России, добавил он.

«И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — заключил Касым-Жомарт Токаев.

В ответ на это предложение Владимир Путин пообещал коллеге из Казахстана подробно проинформировать о текущем положении дел в зоне проведения спецоперации. По словам президента России, позже он придаст огласке детали беседы с казахским лидером.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уведомил, что боевые действия в зоне специальной военной операции могут прекратиться до конца суток, если Киев примет необходимые решения. Условия для остановки конфликта излагал МИД России, напомнил представитель Кремля. Он назвал их последовательными и понятными.

Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Омск подарил Владимиру Путину картину, на которой изображены ученый Чокан Валиханов и писатель Федор Достоевский. Президент России принял подарок. Они вместе рассмотрели полотно во время встречи.

Главной темой форума в Омске стало «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». Главы двух государств обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, промышленной кооперации и так далее. На пленарном заседании выступил Владимир Путин. Глава государства назвал поднятые темы очень актуальными. Он подчеркнул, что потенциал для совместной работы в названных сферах огромный. Россия и Казахстан находятся на перекрестках основных торговых путей, заключил Владимир Путин.

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