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Глава Минобороны Британии стремится поладить с Трампом, пишет Telegraph

Telegraph: новый глава МО Британии Стритинг стремится наладить отношения с США.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британский министр обороны Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом, ухудшившиеся при предыдущем премьере Кире Стармере, пытаясь выстроить сотрудничество по работе над открытием Ормузского пролива, сообщает газета Telegraph.

В марте газета Telegraph писала, что Стармер отказался направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив, несмотря на соответствующую просьбу Трампа. Американский лидер в свою очередь заявлял, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.

«Уэс Стритинг стремится наладить отношения Великобритании с Дональдом Трампом через “совместную работу” по повторному открытию Ормузского пролива, а также обещая модернизировать вооруженные силы», — пишет издание.

Газета со ссылкой на источник, близкий к Стритингу, сообщает, что глава МО провел «очень теплый» разговор с госсекретарем США Питом Хегсетом: стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе.

В частности, Стритинг обсудил со своим американским коллегой возможность проведения в Лондоне конференции по вопросу о сотрудничестве в создании международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, политики также обсудили обязательства Британии по расходам на оборону в рамках НАТО.

Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Газета Times в феврале писала, что руководство НАТО все больше недовольно низкими темпами роста расходов Великобритании на оборону.

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