Глава Минобороны Британии стремится поладить с Трампом, пишет Telegraph

Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Газета Times в феврале писала, что руководство НАТО все больше недовольно низкими темпами роста расходов Великобритании на оборону.