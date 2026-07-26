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В Минприроды назвали крупнейшее месторождение золота в России

Крупнейшим месторождением золота в России является Сухой Лог в Иркутской области.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Крупнейшим месторождением золота в России считается Сухой Лог в Иркутской области, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн, рассказали РИА Новости в Минприроды РФ.

«Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области — крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тысячи тонн», — подчеркнули в ведомстве.

В тройку лидеров также входят месторождения:

Наталкинское в Магаданской области (1,385 тысячи тонн);Олимпиадинское в Красноярском крае (949,4 тонны).

В министерстве уточнили, что общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех в России.