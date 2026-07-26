«Окажутся в бою». В Британии сделали заявление об отправке войск на Украину

«Если падет последняя украинская линия городов в Донбассе, то после Славянска и Краматорска уже не останется другой линии городов, к которой можно было бы отступить. Дальше, по сути, до самого Днепра — открытая местность. Так что ситуация становится очень хрупкой. Поэтому, думаю, начнется паника — гораздо более сильная, чем все, что были раньше. И в какой-то момент на Западе скажут: “Мы должны отправить на Украину сухопутные войска”, — отметил он.