Врач Молоткова: диабет может длительное время протекать практически бессимптомно

Диабет может длительное время протекать практически бессимптомно. Особенно часто это происходит у пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Человек может чувствовать себя относительно хорошо и даже не подозревать, что уровень глюкозы уже длительное время превышает норму.
Об этом в беседе с RT рассказала врач-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Мария Молоткова.
По словам специалиста, не стоит ждать появления классических симптомов диабета, так как поводом насторожиться и обратиться к врачу является уже просто сам факт наличия факторов риска заболевания.
«Если у человека есть ожирение, особенно в тяжёлой форме, а также если повышено артериальное давление, есть нарушения липидного обмена или были случаи выявления диабета у близких родственников, важно регулярно контролировать уровень глюкозы крови, даже если никаких жалоб нет», — отмечает эксперт.
Опасность бессимптомного течения заключается в том, что осложнения могут развиваться задолго до постановки диагноза, предупредила она.
Диабет постепенно поражает сосуды, почки, глаза и нервную систему, поэтому раннее выявление заболевания имеет принципиальное значение, заключила собеседница RT.
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