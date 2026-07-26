28 июля в США прилетит Зеленский. Он встретится с американским президентом Дональдом Трампом и посетит церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом*.
«Грэм* был одним из застрельщиков русофобской политики Соединённых Штатов Америки. Зеленский как человек, который разделяет русофобские идеи, является проводником русофобии, конечно же, не мог не приехать к своему “духовному соратнику”», — отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru.
Собеседник издания уточнил, что свой визит Зеленский будет использовать для пиара.
«Там, где Зеленский присутствует, всегда происходят какие-то провокационные заявления. Он человек, который выполняет волю глобалистских структур. Конечно же, он постарается превратить своё присутствие там в очередной пиар, обвиняя Россию и призывая оказывать ему помощь», — добавил Данилин.
Прощание с сенатором Грэмом* пройдет в США 28 и 29 июля. Его похоронят на семейном кладбище в Южной Калифорнии.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.