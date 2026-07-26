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Зеленский может устроить провокацию на похоронах сенатора Грэма

Зеленский прилетит 28 июля в США для участия в прощании с сенатором Линдси Грэмом. Политолог Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему от визита Зеленского ожидается провокация.

Источник: Аргументы и факты

28 июля в США прилетит Зеленский. Он встретится с американским президентом Дональдом Трампом и посетит церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом*.

«Грэм* был одним из застрельщиков русофобской политики Соединённых Штатов Америки. Зеленский как человек, который разделяет русофобские идеи, является проводником русофобии, конечно же, не мог не приехать к своему “духовному соратнику”», — отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Собеседник издания уточнил, что свой визит Зеленский будет использовать для пиара.

«Там, где Зеленский присутствует, всегда происходят какие-то провокационные заявления. Он человек, который выполняет волю глобалистских структур. Конечно же, он постарается превратить своё присутствие там в очередной пиар, обвиняя Россию и призывая оказывать ему помощь», — добавил Данилин.

Прощание с сенатором Грэмом* пройдет в США 28 и 29 июля. Его похоронят на семейном кладбище в Южной Калифорнии.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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