Зеленский может устроить провокацию на похоронах сенатора Грэма

«Грэм* был одним из застрельщиков русофобской политики Соединённых Штатов Америки. Зеленский как человек, который разделяет русофобские идеи, является проводником русофобии, конечно же, не мог не приехать к своему “духовному соратнику”», — отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru.