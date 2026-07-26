Во Франции задержали шесть человек по подозрению в подготовке теракта в коммуне Сарсель под Парижем, сообщает Reuters со ссылкой на французскую антитеррористическую прокуратуру.
«Шесть человек были задержаны и, как ожидается, им будут предъявлены обвинения в связи с предотвращенным ранее в этом месяце нападением на синагогу в парижском пригороде Сарсель», — говорится в материале.
Личности задержанных не разглашаются.
12 июля рядом с синагогой в коммуне Сарсель был обнаружен подозрительный автомобиль. В багажнике машины нашли винтовку и пистолет.
Из-за угрозы теракта эвакуировали около 300 человек.