NYT: Трамп остановил эскалацию войны с Ираном из-за нехватки ракет ПВО

Ранее Трамп отдал приказ приостановить авиаудары по территории Ирана, которые продолжались почти две недели. Официально власти объяснили данное решение ходом дипломатических переговоров. В Тегеране проходят консультации при посредничестве Омана. При этом американское командование продолжает готовить планы по усилению ударов. Военные применят эти сценарии, если дипломатия не даст результата.