Турагент рассказал, что мешает россиянам отдыхать в Турции

Как показало исследование турецкой HR-платформы Kolay İK, 42% работников больше всего беспокоят задачи, которые накопятся к моменту возвращения из отпуска. Еще 23% признались, что во время отдыха продолжают проверять рабочие вопросы, а 20% испытывают стресс из-за необходимости завершить дела перед уходом в отпуск. Таким образом, согласно исследованию, 85% сотрудников сохраняют связь с работой до отпуска, во время него или мысленно готовятся к возвращению. Лишь 15% респондентов заявили, что могут полностью отключиться от рабочих вопросов.