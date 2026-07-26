МИД Ирана призвал ЕС и ООН отреагировать на удар по иранскому судну в Каспийском море

25 июля Иран обвинил Украину в ударе по иранскому судну в Каспийском море. МИД Ирана заявлял, что из-за атаки один человек погиб, еще один пострадал. Внешнеполитическое ведомство Ирана также выдало ноту протеста временному поверенному в делах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вооруженные силы страны нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.