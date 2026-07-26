Уролог Бицоев: летом повышается риск образования камней в почках

Летняя жара — это не только риск перегрева и обезвоживания, но и один из факторов, способствующих развитию мочекаменной болезни. Именно в тёплое время года урологи чаще сталкиваются с пациентами, у которых впервые проявляются почечные колики или обнаруживаются камни в почках.
Как предупредил в беседе с RT врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев, главная причина заключается в обезвоживании.
«В жаркую погоду человек активно теряет жидкость с потом, а если при этом недостаточно пьёт, объём мочи уменьшается, а концентрация солей в ней, наоборот, возрастает. В таких условиях значительно легче формируются кристаллы, которые со временем могут превратиться в полноценные камни. Особенно высок риск у людей, уже страдающих мочекаменной болезнью, а также у пациентов с нарушениями обмена веществ, ожирением, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек и тех, у кого подобная проблема встречалась у близких родственников», — добавил он.
Кроме того, по словам эксперта, вероятность образования камней повышается у людей, которые много времени проводят на солнце, работают на улице или занимаются интенсивными физическими нагрузками в жаркую погоду.
«Ещё одна распространённая ошибка летом — утолять жажду сладкими газированными напитками, энергетиками или большим количеством минеральной воды с высокой минерализацией. Такие напитки не восполняют потерю жидкости должным образом, а некоторые из них могут даже способствовать повышению концентрации веществ, участвующих в образовании камней», — подчеркнул собеседник RT.
Не менее важны и особенности питания, напомнил он.
«При склонности к камнеобразованию стоит ограничить чрезмерное употребление соли, копчёностей, большого количества животного белка и продуктов, богатых щавелевой кислотой, если ранее выявлялись оксалатные камни», — предостерёг уролог.
Важно помнить, что небольшие камни могут долго никак себя не проявлять, рассказал он.
Однако если появляются резкая боль в пояснице, кровь в моче, затруднение мочеиспускания, тошнота или повышение температуры, то необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, заключил врач.
Ранее Андрей Кондрахин, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, в беседе с RT объяснил, помогают ли кофе и чай утолить жажду в жаркую погоду.