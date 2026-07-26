Уролог Бицоев: летом повышается риск образования камней в почках

«В жаркую погоду человек активно теряет жидкость с потом, а если при этом недостаточно пьёт, объём мочи уменьшается, а концентрация солей в ней, наоборот, возрастает. В таких условиях значительно легче формируются кристаллы, которые со временем могут превратиться в полноценные камни. Особенно высок риск у людей, уже страдающих мочекаменной болезнью, а также у пациентов с нарушениями обмена веществ, ожирением, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек и тех, у кого подобная проблема встречалась у близких родственников», — добавил он.