В Кремле отреагировали на предложение Токаева заморозить украинский конфликт

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о заморозке конфликта на Украине. Однако такой исход невозможен. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля объяснил, что на невозможность принятия решения о заморозке конфликта влияет позиция официального Киева. Украинские власти воспримут этот ход не в качестве шага к миру.
«Как таковая заморозка невозможна», — указал Дмитрий Песков.
При этом пресс-секретарь Владимира Путина заверил, что условия для остановки боевых действий на Украине понятны. Их уже неоднократно оглашало Министерство иностранных дел России. Конфликт может прекратиться уже до конца суток. Для этого Киев должен принять соответствующие решения, констатировал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин отреагировал на предложение заморозить конфликт. В ответ он детально проинформировал казахского лидера о ходе проведения спецоперации.
«Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — заключил Дмитрий Песков.
Президенты России и Казахстана провели личную встречу в Омске на полях форума. Они обсудили, в том числе, украинское урегулирование. По мнению Касым-Жомарта Токаева, Москва и Киев могли бы вернуться к Стамбульским соглашениям. Он считает, что в Турции сторонами были достигнуты значительные результаты. Президент Казахстана пояснил, что шаги урегулирования могли бы контролироваться «великими державами», в том числе, Россией.
В четверг, 23 июля, прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсека США Марко Рубио. Дмитрий Песков прокомментировал контакты. Он отметил, что не стал бы предаваться «излишнему оптимизму» на этот счет. Дмитрий Песков уведомил, что стороны действительно проводят регулярные контакты. Он назвал это позитивной историей. При этом особой динамики в урегулировании не наблюдается, признал представитель Кремля.
Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва добьется своих целей, даже если американцы «похоронят» Анкориджские договоренности. Глава МИД РФ напомнил, что Европа их уже «похоронила».