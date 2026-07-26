В Кремле отреагировали на предложение Токаева заморозить украинский конфликт

Президенты России и Казахстана провели личную встречу в Омске на полях форума. Они обсудили, в том числе, украинское урегулирование. По мнению Касым-Жомарта Токаева, Москва и Киев могли бы вернуться к Стамбульским соглашениям. Он считает, что в Турции сторонами были достигнуты значительные результаты. Президент Казахстана пояснил, что шаги урегулирования могли бы контролироваться «великими державами», в том числе, Россией.