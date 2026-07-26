На Алтае три человека погибли в ДТП

БАРНАУЛ, 26 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в МВД по региону.
«На 155 км + 860 м автомобильной дороги Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля “Тойота Раум” выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем “Тойота Карина”. В результате ДТП 3 пассажира погибли, в том числе несовершеннолетний», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водители обоих автомобилей и один несовершеннолетний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение.
«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы и исследования, в том числе автотехническая и другие, будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего», — отмечают в МВД.
Прокурора Алтайского края проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.