На Алтае три человека погибли в ДТП

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы и исследования, в том числе автотехническая и другие, будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего», — отмечают в МВД.