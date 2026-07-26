Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аракчи призвал ЕС и ООН отреагировать на атаку на иранское судно в Каспии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас призвал ООН и ЕС дать оценку атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, виновные в нападении, а также те, кто оказывает им поддержку, должны быть привлечены к ответственности. Аракчи подчеркнул, что Совет Безопасности ООН, Евросоюз и международное сообщество должны дать произошедшему решительный ответ.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ормузском проливе на фоне конфликта между Ираном и США. Аракчи и Каллас отметили важность дипломатических усилий для снижения напряжённости в регионе.

Ранее Life.ru писал, что Иран вызвал украинского дипломата после атаки на судно в Каспийском море. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина нарушила нормы международного права. Тегеран также предупредил Киев о возможных ответных действиях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше