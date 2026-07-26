Аракчи призвал ЕС и ООН отреагировать на атаку на иранское судно в Каспии

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, виновные в нападении, а также те, кто оказывает им поддержку, должны быть привлечены к ответственности. Аракчи подчеркнул, что Совет Безопасности ООН, Евросоюз и международное сообщество должны дать произошедшему решительный ответ.