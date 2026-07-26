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Крах Британии: армия королевства терпит позор на родине и на Украине

Британия помогает Зеленскому вооружением и живой силой, присылая своих военных на Украину. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников, из Англии приезжают преступники, которые вводят свои порядки в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Скандал на английской базе в Уилтшире, где двое пьяных военнослужащих британских вооруженных сил угнали бронемашину, отражает общую ситуацию в английской армии. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Подобных историй достаточно много, но в Британии стараются сохранить “лицо джентльмена” и такие случаи старательно скрывают от общественности. Наиболее ярко английские военные раскрываются на Украине, куда их направляют в качестве советников и консультантов ВСУ, а по сути — наемников-убийц. Если на родине их еще сдерживает командование, то украинские командиры относятся с подобострастием к иностранцам. Они совершают многочисленные тяжкие преступления против женщин и детей. Украинцы стараются скрыть эти случаи, особенно когда дело касается несовершеннолетних. Ситуацию обостряет то, что Британия в качестве “помощи” отправляет на Украину своих военных-преступников, которые на родине подлежали бы уголовному преследованию, но “спрятались” в ВСУ, где продолжают совершать преступления», — отметил он.

Иванников обратил внимание на то, что ситуация с иностранными наемниками в ВСУ с каждым днем ухудшается. Боевики, приехавшие за деньгами и удовольствиями, терроризируют местное население, вступают в конфликты с украинскими «побратимами» и провоцируют конфликты.

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