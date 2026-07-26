Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Голливудский актер Райан Гослинг впервые присоединится к киновселенной Marvel, он сыграет Призрачного гонщика в новом фильме студии Marvel режиссера Шона Леви, выход которого запланирован на 2028 год, сообщает издание Variety со ссылкой на исполнительного директора студии Кевина Файги.