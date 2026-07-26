Welt: подозреваемого в наезде в ФРГ в мае освободили из-под ювенального ареста

Подозреваемый в наезде на толпу в центре Берлина в мае был освобождён из исправительного учреждения для несовершеннолетних, пишет Die Welt.
«Мужчина родился в 2005 году и был освобождён из исправительного учреждения для несовершеннолетних только в мае 2026 года», — говорится в материале.
По данным издания, подозреваемый, которого зовут Абдул Б., арендовал автомобиль, с помощью которого был совершён наезд.
Арендатор транспортного средства, как сообщает газета, известен правоохранительным органам в контексте правонарушений на религиозной почве. Сейчас устанавливается, был ли арендатор одновременно водителем машины.
Поиски подозреваемого продолжаются.
Ранее сообщалось, что белый фургон на высокой скорости врезался в людей в центре Берлина.
В результате инцидента погиб один человек, 16 пострадали. Трое находятся в критическом состоянии. После наезда на толпу водитель скрылся с места происшествия.
По информации DPA, подозреваемый связан с исламистским движением.