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Welt: подозреваемого в наезде в ФРГ в мае освободили из-под ювенального ареста

Подозреваемый в наезде на толпу в центре Берлина в мае был освобождён из исправительного учреждения для несовершеннолетних, пишет Die Welt.

Подозреваемый в наезде на толпу в центре Берлина в мае был освобождён из исправительного учреждения для несовершеннолетних, пишет Die Welt.

«Мужчина родился в 2005 году и был освобождён из исправительного учреждения для несовершеннолетних только в мае 2026 года», — говорится в материале.

По данным издания, подозреваемый, которого зовут Абдул Б., арендовал автомобиль, с помощью которого был совершён наезд.

Арендатор транспортного средства, как сообщает газета, известен правоохранительным органам в контексте правонарушений на религиозной почве. Сейчас устанавливается, был ли арендатор одновременно водителем машины.

Поиски подозреваемого продолжаются.

Ранее сообщалось, что белый фургон на высокой скорости врезался в людей в центре Берлина.

В результате инцидента погиб один человек, 16 пострадали. Трое находятся в критическом состоянии. После наезда на толпу водитель скрылся с места происшествия.

По информации DPA, подозреваемый связан с исламистским движением.