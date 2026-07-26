Бывший глава МИД Уганды решил побороться за пост генсека ООН

«Председатель Генеральной Ассамблеи получила от Республики Уганда выдвижение кандидатуры господина Олары Отунну на должность генерального секретаря», — написано в распространенном письме госпожи Коллинз (цитата по ТАСС).
Олара Отунну начал дипломатическую карьеру в 1980-е годы в качестве постпреда Уганды при ООН. С 1985 по 1986 год возглавлял МИД Уганды. Позднее он также занимал должность зампреда Генассамблеи ООН и спецпредставителя генсека ООН по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше