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Бывший глава МИД Уганды решил побороться за пост генсека ООН

Бывший глава МИД Уганды Олара Отунну поборется за пост генсека ООН, сообщила представитель председателя Генассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз.

Бывший глава МИД Уганды Олара Отунну поборется за пост генсека ООН, сообщила представитель председателя Генассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз.

«Председатель Генеральной Ассамблеи получила от Республики Уганда выдвижение кандидатуры господина Олары Отунну на должность генерального секретаря», — написано в распространенном письме госпожи Коллинз (цитата по ТАСС).

Олара Отунну начал дипломатическую карьеру в 1980-е годы в качестве постпреда Уганды при ООН. С 1985 по 1986 год возглавлял МИД Уганды. Позднее он также занимал должность зампреда Генассамблеи ООН и спецпредставителя генсека ООН по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах.

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