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Депутат Фронмайер: Германии выгодно нормализовать отношения с РФ

Депутат бундестага Маркус Фронмайер призвал к восстановлению отношений с Российской Федерацией, по его словам, речь идёт об интересах ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Депутат бундестага Маркус Фронмайер призвал к восстановлению отношений с Российской Федерацией.

Он уточнил, что речь идёт об интересах ФРГ.

«Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии», — написал Фронмайер на своей странице в соцсети X*.

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» обвинил власти ФРГ в «демагогии».

«Пока другие давно планируют время после конфликта, в Германии всё ещё спорят, можно ли вообще говорить», — говорится в публикации.

Напомним, сопредседатель оппозиционной правой «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что политика, проводимая канцлером ФРГ Фридрихам Мерцем, не служит интересам Германии.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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