Депутат бундестага Маркус Фронмайер призвал к восстановлению отношений с Российской Федерацией.
Он уточнил, что речь идёт об интересах ФРГ.
«Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии», — написал Фронмайер на своей странице в соцсети X*.
Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» обвинил власти ФРГ в «демагогии».
«Пока другие давно планируют время после конфликта, в Германии всё ещё спорят, можно ли вообще говорить», — говорится в публикации.
Напомним, сопредседатель оппозиционной правой «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что политика, проводимая канцлером ФРГ Фридрихам Мерцем, не служит интересам Германии.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.