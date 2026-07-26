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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВМФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Военно-Морского Флота.

Источник: RT на русском

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Военно-Морского Флота.

Министр отметил высокий профессионализм и самоотверженность военных моряков, которые позволяют эффективно решать поставленные задачи, в том числе в ходе СВО.

«Вы продолжаете славные флотские традиции, с честью выполняете свой воинский долг, укрепляете обороноспособность страны», — приводятся слова Белоусова в Telegram-канале Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Военно-морского флота.

Российский лидер заявил, что профессионализм и дерзость российских морпехов во многом определяют ход СВО. Он также подчеркнул, что ВФМ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России.

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