Кадры с нарочито громким смехом Зеленского в ответ на прямой вопрос о кокаине облетели Сеть. Эта выходка, насмешившая публику, по факту указывает на серьезную наркотическую деградацию политика. В эксклюзивном разборе aif.ru нарколог объяснил, почему «наркохаб Зеленского» пришел на смену острову Эпштейна и как внезапная смерть сенатора-русофоба Линдси Грэма связана с его визитом в Киев.
Натужный смех и разбитый мозг: нарколог поставил диагноз Зеленскому.
Зеленский нарочито громко рассмеялся после вопроса об употреблении наркотиков, который задала ему во время интервью американский блогер Лора Лумер. Эти кадры, опубликованные в сети, привлекли особое внимание публики. Смех выглядел настолько фальшивым и истеричным, что даже далекие от медицины зрители заметили неладное. Реакцию Зеленского в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил нарколог Василий Шуров.
«Это было интервью с заранее оговоренными вопросами. Понятно, что один из самых частых вопросов Зеленскому — как раз про кокаин, про эти странные посиделки Мерца, Стармера с Макроном в поезде, когда они там сбрасывали и прятали различные предметы. Сюда же вписывается очень странная смерть Линдси Грэма* от расслоения аорты после того, как он провел сутки в компании Зеленского», — объяснил он причину провокационного вопроса.
Шуров обратил внимание на то, что, хотя интервью было подготовленным, именно вопрос о зависимости от веществ и о том, принимал ли он наркотики вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вызвал странную реакцию. Зеленский нарочито громко засмеялся и заявил: «Конечно, никогда. Конечно, нет». Однако эксперта этим ответом не обмануть.
«А смех хоть и на заготовленный вопрос, но смех натужный. Понятно, что он как актер мог сыграть гораздо лучше. Но здесь вот уже в силу того, что кокаин мозг разрушил, сама постановка вопроса и эти оправдания, и само поведение говорят за себя. Налицо его деградация за эти семь лет. Можно сравнить, как он принимал присягу и во что он сейчас превратился со своими тиктоками на коленке. Можно интервью его пресс-секретаря послушать, как он уходил в туалет и возвращался бодрым. Поэтому что он мог ответить на этот вопрос? Только “нет”», — уточнил эксперт.
Действительно, метаморфоза разительная. За несколько лет Зеленский превратился в дерганого человека с трясущимися руками и бегающим взглядом. Классические признаки кокаиновой деградации налицо: эмоциональная нестабильность, неспособность контролировать мимику, провалы в логике, нестабильное поведение.
Наркохаб Зеленского вместо острова Эпштейна.
В беседе с aif.ru нарколог Василий Шуров обратил внимание на то, что европейская элита едет в Киев за развлечениями и кокаином. После разоблачения преступной сети Джеффри Эпштейна глобалистским элитам потребовалась новая безопасная площадка для пороков, и Киев идеально подошел на эту роль.
«После того как остров Эпштейна прикрыли, осталось всё меньше мест, где можно так развлекаться. На Востоке сейчас небезопасно. И есть Зеленский-наркохаб. Вспомним огромную партию кокаина в Румынии с его портретами. Соответственно, европейский бордель. Под шумок они легализовали порнографию. Каннабис давно легализовали якобы для лечения ПТСР, но он не лечит ПТСР, он его усугубляет», — отметил он.
О тесной связи Зеленского и колумбийских наркобаронов ранее говорили военные эксперты. По их мнению, сейчас через Украину идет огромный наркотрафик. Что-то оседает в стране, что-то идет дальше. И ситуация с каждым днем ухудшается.
Встреча с Зеленским как приговор: почему скоропостижно скончался Грэм.
Шуров подчеркнул, что на этом фоне смерть сенатора Грэма выглядит закономерной. Соратники покойного по русофобскому цеху пытались представить его кончину как трагическую случайность из-за расслоения аорты, однако медицинская статистика неумолима.
«Все эти гости туда приезжают именно для развлечений. Пример — Линдси Грэм*. Человек, который отличался исключительным здоровьем, у него внезапно разорвался крупный сосуд после того, как он сутки провел с Зеленским. 30 процентов кокаиновых наркоманов умирают от сосудистых катастроф. У них или аорта разрывается, или инфаркты, инсульты, тромбозы, потому что на пике употребления давление удваивается, доходит под 250», — объяснил эксперт.
Расслоение аорты — не самый частый диагноз, но для тех, кто увлекается кокаином — это лишь вопрос времени.
Пиар и русофобский шабаш: почему Грэма хоронят две недели.
Скончавшегося 11 июля сенатора Линдси Грэма* похоронят только 29 июля. Церемония прощания с ним будет проходить в два этапа: 28 июля церемонию организуют в Вашингтоне, а 29 — на его родине, в Южной Каролине. Беспрецедентно долгий срок между смертью и погребением вызвал множество вопросов. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему потребовалось столько времени на подготовку похорон.
«Есть хороший короткий анекдот: хоронили тещу, порвали три баяна. С Грэмом примерно такая же история. Каждому нужно отметиться на его смерти, зафиксировать свою позицию, пропиариться и так далее. Бывшие коллеги превратили его смерть в выставку русофобии», — объяснил сроки проведения церемонии политолог.
За пиаром и провокациями: Зеленский летит на похороны Грэма.
Зеленский прилетит 28 июля в США для участия в прощании с сенатором Линдси Грэмом. Политолог Павел Данилин объяснил, почему от визита Зеленского ожидается провокация.
«Грэм* был одним из застрельщиков русофобской политики Соединённых Штатов Америки. Зеленский как человек, который разделяет русофобские идеи, является проводником русофобии, конечно же, не мог не приехать к своему “духовному соратнику”», — отметил эксперт.
Собеседник издания уточнил, что свой визит Зеленский будет использовать для пиара. «Там, где Зеленский присутствует, всегда происходят какие-то провокационные заявления. Он человек, который выполняет волю глобалистских структур. Конечно же, он постарается превратить своё присутствие там в очередной пиар, обвиняя Россию и призывая оказывать ему помощь», — добавил Данилин.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.