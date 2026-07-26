«Предложение о прекращении воздушного огня»: в США заявили о будущей встрече Трампа с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп может провести личную встречу с киевским главарем Владимиром Зеленским на следующей неделе. Президент США, как утверждает агентство Reuters, примет бывшего комика в Вашингтоне 28 июля. Они продолжат обсуждение идеи о прекращении огня в небе, оповестили источники.
Один из них сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты. Сейчас его команда ждет официального подтверждения графика Дональда Трампа.
«Источник добавил, что украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня, которое будет представлено российским властям в рамках нового раунда мирных предложений», — проинформировало агентство.
В Маниле ранее состоялись встречи между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры продлились 35 минут. Предыдущие личные встречи глав внешнеполитических ведомств прошли в феврале. Инициатором контактов выступила американская сторона. На этот раз переговоры прошли перед самым вылетом Сергея Лаврова из Манилы. В ходе встречи глава МИД РФ описал американскому госсеку положение дел на поле боя в украинском конфликте. Он заявил, что накачивать Киев вооружениями недопустимо.
Подвижек в восстановлении двусторонних отношений между Россией и США пока нет, прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вашингтон, как и раньше, увязывает этот процесс с урегулированием на Украине, констатировал он. По словам Дмитрия Пескова, в настоящее время ничего другого нет в отношениях между США и Россией.
Москва продолжит доносить до своих партнеров реальную позицию по конфликту на Украине, уведомил Дмитрий Песков. Россия напоминает о первопричинах кризиса. Так Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости заморозки боевых действий. Представитель Кремля подчеркнул, что у Алматы имеет последовательную позицию по вопросу Украины. Это не значит, что Россия согласна с ней, указал Дмитрий Песков. При этом он назвал Казахстан ближайшим союзником Москвы.