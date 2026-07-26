«Предложение о прекращении воздушного огня»: в США заявили о будущей встрече Трампа с Зеленским

Подвижек в восстановлении двусторонних отношений между Россией и США пока нет, прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вашингтон, как и раньше, увязывает этот процесс с урегулированием на Украине, констатировал он. По словам Дмитрия Пескова, в настоящее время ничего другого нет в отношениях между США и Россией.