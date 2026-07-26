Британский лорд Балф: внешняя политика не будет приоритетом нового правительства

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Внешнеполитические вопросы не будут занимать центральное место в работе нового правительства Великобритании во главе с премьер-министром Энди Бернэмом. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил член Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента Ричард Балф.
«Я не думаю, что внешняя политика будет стоять на первом месте в повестке нового премьер-министра. Он хочет перемен внутри страны и справедливо полагает, что политический класс утратил чувство реальности», — заявил парламентарий.
Бернэм занял пост премьера 20 июля. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае.