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Британский лорд Балф: внешняя политика не будет приоритетом нового правительства

Парламентарий считает, что новый премьер-министр страны Энди Бернэм хочет перемен внутри страны.

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Внешнеполитические вопросы не будут занимать центральное место в работе нового правительства Великобритании во главе с премьер-министром Энди Бернэмом. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил член Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента Ричард Балф.

«Я не думаю, что внешняя политика будет стоять на первом месте в повестке нового премьер-министра. Он хочет перемен внутри страны и справедливо полагает, что политический класс утратил чувство реальности», — заявил парламентарий.

Бернэм занял пост премьера 20 июля. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае.

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