Telegraph: новый министр обороны Британии стремится наладить отношения с США

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг стремится наладить отношения с США, ухудшившиеся при предыдущем премьере Кире Стармере, пишет The Telegraph.
«Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с (президентом США. — RT) Дональдом Трампом через “совместную работу” по повторному открытию Ормузского пролива, а также обещая модернизировать вооружённые силы», — говорится в материале.
По данным газеты, Стритинг уже провёл разговор с шефом Пентагона Питом Хегсетом.
Ранее в Axios писали, что США и Британия хотят провести конференцию по Ормузскому проливу.