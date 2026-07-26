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Telegraph: новый министр обороны Британии стремится наладить отношения с США

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг стремится наладить отношения с США, ухудшившиеся при предыдущем премьере Кире Стармере, пишет The Telegraph.

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг стремится наладить отношения с США, ухудшившиеся при предыдущем премьере Кире Стармере, пишет The Telegraph.

«Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с (президентом США. — RT) Дональдом Трампом через “совместную работу” по повторному открытию Ормузского пролива, а также обещая модернизировать вооружённые силы», — говорится в материале.

По данным газеты, Стритинг уже провёл разговор с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

Ранее в Axios писали, что США и Британия хотят провести конференцию по Ормузскому проливу.

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