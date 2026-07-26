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Telegraph: глава Минобороны Британии хочет поладить с Трампом

Британский министр обороны Уэс Стритинг принимает меры для восстановления отношений между Великобританией и президентом США Дональдом Трампом, которые пострадали при предыдущем премьер-министре Кире Стармере. Он стремится к сотрудничеству с целью восстановления Ормузского пролива, сообщает газета Telegraph.

Источник: AP 2024

«Уэс Стритинг стремится наладить отношения Великобритании с Дональдом Трампом через “совместную работу” по повторному открытию Ормузского пролива, а также обещая модернизировать вооруженные силы», — пишет издание.

По словам источника, близкого к Стритингу, глава Минобороны провел «очень теплый» разговор с госсекретарем США Питом Хегсетом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе.

Стритинг и его американский коллега обсудили возможность проведения конференции в Лондоне по вопросу сотрудничества в создании международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Помимо этого, политики также обсудили финансовые обязательства Великобритании по обороне в рамках НАТО.

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