Telegraph: глава Минобороны Британии хочет поладить с Трампом

Британский министр обороны Уэс Стритинг принимает меры для восстановления отношений между Великобританией и президентом США Дональдом Трампом, которые пострадали при предыдущем премьер-министре Кире Стармере. Он стремится к сотрудничеству с целью восстановления Ормузского пролива, сообщает газета Telegraph.