Telegraph: глава Минобороны Британии хочет поладить с Трампом

«Уэс Стритинг стремится наладить отношения Великобритании с Дональдом Трампом через “совместную работу” по повторному открытию Ормузского пролива, а также обещая модернизировать вооруженные силы», — пишет издание.
По словам источника, близкого к Стритингу, глава Минобороны провел «очень теплый» разговор с госсекретарем США Питом Хегсетом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе.
Стритинг и его американский коллега обсудили возможность проведения конференции в Лондоне по вопросу сотрудничества в создании международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе.
Помимо этого, политики также обсудили финансовые обязательства Великобритании по обороне в рамках НАТО.