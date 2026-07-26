Беженка из Латвии удивилась количеству мифов о Европе

Ранее Елизавета рассказала РИА Новости, что в 2023 году переехала из Латвии в Псков из-за русофобской пропаганды и сноса памятников Красной Армии.
«Многие молодые люди и девушки сильно удивляются: как так, ты переехала из Европы — зачем? К нам, в Псков? Пообщавшись с этими людьми, понимаешь, что они искренне верят в европейскую пропаганду и свои “розовые” представления о жизни в Европе», — рассказала Елизавета.
По словам девушки, у нее была возможность воочию увидеть европейские страны, пожить там и поучиться. Теперь она может сравнивать представления российской молодежи с реальностью.
«Европейцы якобы все сплошь образованные, воспитанные, у них нет таких проблем, как алкоголизм и наркомания, и вообще они живут хорошо. Звучит это все красиво, но люди знающие, конечно, понимают, что те же французы — это не люди с беретом на голове и с багетом в подмышке. Европейцы такие же люди, как и все остальные, в этом обществе есть разные люди, как и везде», — рассказала Елизавета.
Больше всего ей запомнилась мечта одного сверстника жить в Финляндии, «потому что один знакомый сказал ему, что там хорошо».
«Один знакомый» — это, конечно, очень экспертное и авторитетное мнение", — иронизирует она.
Есть вопросы и к качеству медицинских услуг в родной для Елизаветы Латвии — по ее оценке, россияне привыкли к высокому уровню медицины и к возможности выбора между бесплатной государственной и платной частной, и им трудно представить, что может быть как-то по-другому.
«Медицина в Латвии частично финансируется государством, но это всегда большая сложность — попасть даже к терапевту. Скорая помощь приезжает выборочно и после оказания медицинской помощи может посчитать, что вызов был ложным, и человеку придет счет за оказанные услуги», — рассказала Елизавета.