Беженка из Латвии удивилась количеству мифов о Европе

«Европейцы якобы все сплошь образованные, воспитанные, у них нет таких проблем, как алкоголизм и наркомания, и вообще они живут хорошо. Звучит это все красиво, но люди знающие, конечно, понимают, что те же французы — это не люди с беретом на голове и с багетом в подмышке. Европейцы такие же люди, как и все остальные, в этом обществе есть разные люди, как и везде», — рассказала Елизавета.