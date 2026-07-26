В Китае из-за тайфуна эвакуированы более 700 тысяч человек

Как передает Nanfang Daily, тайфун обрушился на южное побережье Китая утром 26 июля. Сильные дожди и штормовой ветер затронули в том числе Гонконг, что привело к массовой отмене авиарейсов. По мере продвижения вглубь материка тайфун ослабевает.