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В Китае из-за тайфуна эвакуированы более 700 тысяч человек

В китайской провинции Гуандун более 715 тыс. человек эвакуированы из-за тайфуна «Ноул». Скорость ветра в некоторых местах достигала 45 м/c (162 км/ч).

В китайской провинции Гуандун более 715 тыс. человек эвакуированы из-за тайфуна «Ноул». Скорость ветра в некоторых местах достигала 45 м/c (162 км/ч).

Как передает Nanfang Daily, тайфун обрушился на южное побережье Китая утром 26 июля. Сильные дожди и штормовой ветер затронули в том числе Гонконг, что привело к массовой отмене авиарейсов. По мере продвижения вглубь материка тайфун ослабевает.

В 16 городах провинции Гуандун введен режим повышенной готовности к тайфунам и наводнениям. Из города Хуэйчжоу вывезены 205 тыс. человек, из Шаньвэй — еще более 190 тыс.