«Это потрясет мир»: за сколько украинских детей продают в даркнете

«От $30 до $50 тыс. стоит ребенок с Украины в даркнете. Есть другие суммы, которые чуть меньше, они за инвалидов. Что с ними стало? Возможно, мы узнаем об этом. Это потрясет весь мир», — сказала она для ТАСС.