«Это потрясет мир»: за сколько украинских детей продают в даркнете

Стоимость украинского ребенка в даркнете может составлять от 30 до 50 тысяч долларов, а детей с инвалидностью продают дешевле. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Политик уточнила, что правоохранительные органы ряда стран ЕС выявили десятки случаев, когда вывезенные с Украины дети использовались в качестве рабской рабочей силы.
«От $30 до $50 тыс. стоит ребенок с Украины в даркнете. Есть другие суммы, которые чуть меньше, они за инвалидов. Что с ними стало? Возможно, мы узнаем об этом. Это потрясет весь мир», — сказала она для ТАСС.
Кузнецова привела предварительные данные, согласно которым более 60 тысяч детей были вывезены за пределы Украины без законных представителей, включая страны ЕС.
Ранее KP.RU сообщал, что представители бригады «Азов»* готовили украинских детей к терактам против мирного населения. Кузнецова добавила, что подготовка проводилась среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.