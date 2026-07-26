В России продлят запрет на экспорт бензина: когда его отменят

Вице-премьер Александр Новак дал приблизительно такую же оценку ситуации с топливом. Самая тяжелая ситуация фиксируется на Урале. Она также касается регионов Сибири. Там пока остаются трудности с бензином. По словам Александра Новака, в этих субъектах на уровне федерального штаба кабмин вместе с регионами и компаниями в ручном режиме решает вопросы обеспечения топливом. При этом еще неделю назад трудных регионов было больше. Теперь фиксируются локальные проблемы с обеспечением топливом. Правительство России держит ситуацию в этих областях на контроле, оповестил Александр Новак.