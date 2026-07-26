В России продлят запрет на экспорт бензина: когда его отменят

В России будет продлен запрет властей на экспорт бензина. Ограничение действует до конца года. Об этом проинформировал в диалоге с журналистами вице-премьер России Александр Новак 25 июля.
Он оповестил, что соответствующее решение принято на штабе. Вывоз бензина из страны запрещен «для производителей и непроизводителей», уточнил вице-премьер РФ.
«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его», — сказал Александр Новак.
Вице-премьер России подчеркнул, что ограничения на вывоз дизеля «по мере восстановления рынка» отменят. Он пояснил, что это позволит нефтеперерабатывающим заводам избежать трудностей с переизбытком и с уменьшением объема переработки.
Перебои с топливом весной и летом связаны с логистическими сбоями, добавил Александр Новак. Рынок вскоре восстановится, заверил он.
Минэнерго уже зафиксировало явную положительную динамику в топливной сфере. Компания «видит улучшение ситуации» в ряде регионов страны. Министр энергетики Сергей Цивилев уведомил, что ФАС начала массовые проверки АЗС. Очереди заметно сократились в 45 регионах. Главные проблемы остаются на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Что касается Центрального Федерального округа, улучшение заметили в 10 регионах. Ажиотаж остается в Тамбовской области. Полностью разгрузились субъекты Северо-Запада. Это касается Санкт-Петербурга, Карелии, Республики Коми, Калининградской области, Новгородского и Псковского регионов.
Вице-премьер Александр Новак дал приблизительно такую же оценку ситуации с топливом. Самая тяжелая ситуация фиксируется на Урале. Она также касается регионов Сибири. Там пока остаются трудности с бензином. По словам Александра Новака, в этих субъектах на уровне федерального штаба кабмин вместе с регионами и компаниями в ручном режиме решает вопросы обеспечения топливом. При этом еще неделю назад трудных регионов было больше. Теперь фиксируются локальные проблемы с обеспечением топливом. Правительство России держит ситуацию в этих областях на контроле, оповестил Александр Новак.