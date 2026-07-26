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Норвежский профессор заявил, что Запад ведёт к эскалации украинского конфликта

Ситуация на Украине может стать ещё более напряжённой из-за действий стран НАТО. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в своём видео на YouTube отметил, что Запад уже предпринимает провокационные шаги, а последствия могут быть непредсказуемыми.

Источник: Life.ru

По словам эксперта, через несколько месяцев украинская армия столкнётся с серьёзными трудностями на поле боя, и страны НАТО начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление.

«А потом они могут сделать что-нибудь глупое», — подчеркнул Диесен.

Профессор добавил, что путь Запада ведёт к прямому столкновению с Россией, что крайне опасно. По его мнению, 2026 год станет очень рискованным, и действия НАТО могут усугубить конфликт.

«Это прямое направление к эскалации, и последствия будут тяжёлыми», — заключил Диесен.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул — боевые действия на Украине могут закончиться только при выполнении условий Москвы. Главным фактором для урегулирования конфликта остаются цели России.

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