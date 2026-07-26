Ситуация на Украине может стать ещё более напряжённой из-за действий стран НАТО. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в своём видео на YouTube отметил, что Запад уже предпринимает провокационные шаги, а последствия могут быть непредсказуемыми.