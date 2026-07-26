В Калужской области уничтожили 16 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что обломки украинского дрона повредили частный дом в станице Раевской под Новороссийском.
Также российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Рязанской областью.
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