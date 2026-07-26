ТАСС: ВСУ перебрасывают под Харьков насильно мобилизованных в 2026 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление, на фоне больших потерь, подразделения, укомплектованные в 2026 году насильно мобилизованными украинцами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.