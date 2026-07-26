Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Вэнс обеспокоен возможной эскалацией конфликта США и Ирана

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Дэн Кейн обратил внимание на то, что расширение операции еще больше истощит американские запасы боеприпасов, сообщила телекомпания.

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на совещании в Белом доме выразил обеспокоенность возможной эскалацией военного конфликта с Ираном, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, 24 июля на совещании с участием президента США Дональда Трампа Вэнс и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн озвучили свои опасения в связи с потенциальной эскалацией конфликта. Кейн обратил внимание участников встречи на то, что расширение операции еще больше истощит американские запасы боеприпасов, отмечает CNN.

Источник в Пентагоне подтвердил телекомпании, что «операции приостановлены». Неизвестно, что именно побудило военное министерство взять паузу в нанесении ударов по Ирану. Согласно сведениям CNN, страны Персидского залива обращались к американской администрации с просьбой проявить сдержанность в конфликте с Ираном. Трамп в частном порядке поручил американским переговорщикам продолжать контакты с Тегераном, сообщил один из источников телекомпании.

Ранее президент США заявлял, что рассматривает возможность возобновить полномасштабные боевые действия в отношении Ирана и осуществить «массированную атаку» на исламскую республику. Позднее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что глава Белого дома решил повременить с эскалацией конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше