CNN: Вэнс обеспокоен возможной эскалацией конфликта США и Ирана

Источник в Пентагоне подтвердил телекомпании, что «операции приостановлены». Неизвестно, что именно побудило военное министерство взять паузу в нанесении ударов по Ирану. Согласно сведениям CNN, страны Персидского залива обращались к американской администрации с просьбой проявить сдержанность в конфликте с Ираном. Трамп в частном порядке поручил американским переговорщикам продолжать контакты с Тегераном, сообщил один из источников телекомпании.