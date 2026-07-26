ТАСС: на полигоне ВСУ под Сумами из-за издевательств умерли более 30 украинцев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 30 насильно мобилизованных украинцев умерли в июле на полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое Сумской области из-за издевательств инструкторов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.