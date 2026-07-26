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ТАСС: на полигоне ВСУ под Сумами из-за издевательств умерли более 30 украинцев

Как сообщили в российских силовых структурах, насильственно мобилизованные погибшие были предпенсионного возраста.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 30 насильно мобилизованных украинцев умерли в июле на полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое Сумской области из-за издевательств инструкторов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое (Конотопский район) в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста. Неофициальной причиной смерти называют издевательства над ними инструкторов из числа мотивированных националистов», — сказал собеседник агентства.

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