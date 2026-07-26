Карательные отряды из бывших участников АТО создают сотрудники нацполиции Украины в Черниговской области.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«В Черниговской области сотрудники нацполиции создают карательные отряды из числа бывших участников АТО, освобождённых от мобилизации и уволенных за взятки из ВСУ националистов», — приводит агентство слова собеседника.
В силовых структурах добавили, что первоочередной задачей отрядов будет поиск уклонистов, а затем их планируют привлекать к подавлению антиправительственных выступлений.
Ранее сообщалось, что украинские силовики готовятся провести серию карательных операций в отношении пророссийских граждан в сёлах Черниговской области.