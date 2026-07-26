Страны МУС обсуждают будущее суда после увольнения прокурора Хана

Ассамблея стран Римского статута провела специальную сессию в Нью-Йорке. Делегаты уволили прокурора МУС Карима Хана, который ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. За это решение проголосовали 82 государства из 125. Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о кампании Вашингтона против суда. Он призвал другие страны отказаться от юрисдикции этой инстанции.