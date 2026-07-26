«Опасность лобового столкновения»: постпред РФ предрек ядерный конфликт из-за шагов Запада

Он напомнил о желании Парижа и Лондона нарастить ядерный потенциал. Британия уже указала на возможность размещения на своей территории такого оружия. То же касается позиции Берлина по этому вопросу, добавил постпред РФ.
«Учитывая антироссийские лозунги, под которыми ведутся соответствующие военно-технические программы, растет опасность лобового столкновения ядерных держав», — предрек Геннадий Гатилов.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен считает, что политики стран НАТО могут предпринять шаги, ведущие к эскалации на Украине. Москва уже видит провокационные действия со стороны Запада, признал он.
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