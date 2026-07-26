Депутат Фронмайер призвал Германию восстановить отношения с Россией

Ранее Life.ru писал, что отказ от поставок российского газа привёл Германию к серьёзному энергетическому кризису. Канцлер Фридрих Мерц признал, что цены на энергоносители и рецессия серьёзно осложнили положение страны. Одновременно ухудшились отношения с США, что тоже сказалось на планах Берлина и потребовало пересмотра стратегии.