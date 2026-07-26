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Депутат Фронмайер призвал Германию восстановить отношения с Россией

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выступил с заявлением о необходимости восстановления отношений с Россией. По его мнению, сохранение нормального диалога с Москвой соответствует интересам Берлина, а не является изменой.

Источник: Life.ru

«Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии», — подчеркнул политик в социальной сети X.

Фронмайер также раскритиковал действия действующего правительства, заявив, что немецкие власти слишком долго спорят о возможности диалога, упуская важное время.

«Пока другие давно планируют время после конфликта, в Германии всё еще спорят, можно ли вообще говорить», — отметил депутат.

Отметим, что ряд оппозиционных политиков, включая сопредседателя партии АдГ Алису Вайдель и лидера движения Сары Вагенкнехт, давно выступают за возобновление контактов с Россией и восстановление энергопоставок, считая это стратегически важным для экономики страны.

Ранее Life.ru писал, что отказ от поставок российского газа привёл Германию к серьёзному энергетическому кризису. Канцлер Фридрих Мерц признал, что цены на энергоносители и рецессия серьёзно осложнили положение страны. Одновременно ухудшились отношения с США, что тоже сказалось на планах Берлина и потребовало пересмотра стратегии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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