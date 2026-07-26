«Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии», — подчеркнул политик в социальной сети X.
Фронмайер также раскритиковал действия действующего правительства, заявив, что немецкие власти слишком долго спорят о возможности диалога, упуская важное время.
«Пока другие давно планируют время после конфликта, в Германии всё еще спорят, можно ли вообще говорить», — отметил депутат.
Отметим, что ряд оппозиционных политиков, включая сопредседателя партии АдГ Алису Вайдель и лидера движения Сары Вагенкнехт, давно выступают за возобновление контактов с Россией и восстановление энергопоставок, считая это стратегически важным для экономики страны.
Ранее Life.ru писал, что отказ от поставок российского газа привёл Германию к серьёзному энергетическому кризису. Канцлер Фридрих Мерц признал, что цены на энергоносители и рецессия серьёзно осложнили положение страны. Одновременно ухудшились отношения с США, что тоже сказалось на планах Берлина и потребовало пересмотра стратегии.
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