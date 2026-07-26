В Китае из-за тайфуна эвакуировали более 715 тысяч человек

В провинции Гуандун на юге Китая из-за тайфуна «Хунся» («Ноул») эвакуировали более 715 тыс. человек, пишет Nanfang Daily.
«По всей провинции было эвакуировано в общей сложности 715 351 человек», — говорится в материале.
Уточняется, что больше всего людей эвакуировали из Хуэйчжоу — свыше 205 тыс. человек.
По данным газеты, в эпицентре стихии скорость ветра достигала 45 м/с.
11 июля сообщалось, что власти Китая эвакуировали более 1,8 млн человек в восточных провинциях страны в связи с приближением тайфуна «Бави».