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В Китае из-за тайфуна эвакуировали более 715 тысяч человек

В провинции Гуандун на юге Китая из-за тайфуна «Хунся» («Ноул») эвакуировали более 715 тыс. человек, пишет Nanfang Daily.

В провинции Гуандун на юге Китая из-за тайфуна «Хунся» («Ноул») эвакуировали более 715 тыс. человек, пишет Nanfang Daily.

«По всей провинции было эвакуировано в общей сложности 715 351 человек», — говорится в материале.

Уточняется, что больше всего людей эвакуировали из Хуэйчжоу — свыше 205 тыс. человек.

По данным газеты, в эпицентре стихии скорость ветра достигала 45 м/с.

11 июля сообщалось, что власти Китая эвакуировали более 1,8 млн человек в восточных провинциях страны в связи с приближением тайфуна «Бави».